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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Häufung von Diebstählen und Sachbeschädigungen

Baden-Baden (ots)

Seit April 2025 ist in Baden-Baden ein Anstieg von Kennzeichendiebstählen an Fahrzeugen mit ukrainischer Zulassung zu verzeichnen. Insgesamt wurden bisher 30 Diebstähle von ukrainischen Kennzeichen registriert, von denen einige später wieder aufgefunden wurden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter sich nach dem Diebstahl der Kennzeichen zeitnah wieder entledigte. Seit Ende Februar 2026 wurden zusätzlich acht Sachbeschädigungen an ukrainischen Fahrzeugen verzeichnet. Insgesamt variieren die Tatorte, wobei der gesamte Innenstadtbereich, Teile der Weststadt und Lichtental von den Taten betroffen sind.

In einem Fall Ende März 2026 wurde die Karosserie eines ukrainischen Fahrzeugs derartig zerkratzt, dass ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro entstand. Der Gesamtschaden aller acht Sachbeschädigungen wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Trotz umfangreicher Befragungen von Anwohnern und Nachbarn, Präsenz- und Zivilstreifen sowie kriminaltechnischer Untersuchungen der aufgefundenen Kennzeichen braucht die Polizei weitere Hinweise auf die möglichen Tatverdächtigen. Die Ermittlungen werden durch den Polizeiposten Baden-Baden Mitte geführt. Die Ermittler bitten daher um Mithilfe: Wenn Sie verdächtige Beobachtungen im Umfeld machen, kontaktieren Sie umgehend das Polizeirevier Baden-Baden unter der Telefonnummer 07221 680-0 oder verständigen Sie in Eilfällen den Notruf.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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