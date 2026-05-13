Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Emmendingen, Offenburg - Fahndung

Emmendingen, Offenburg (ots)

Nachdem der 34 Jahre alte Ahmed H. am Freitag den 1. Mai im Zuge eines genehmigten Freigangs nicht mehr zu einer psychischen Fachklinik in Emmendingen zurückgekehrt war, fahndet die Kriminalpolizei Offenburg nun öffentlich nach dem marokkanischen Staatsangehörigen. Der Gesuchte war wegen einer gefährlichen Körperverletzung in Offenburg zur Unterbringung in der Klinik verurteilt. Konkrete Hinwendungsorte sind nicht bekannt. Möglicherweise hat er sich ins benachbarte Ausland abgesetzt. Ahmed H. ist 177 Zentimeter groß, schlank und schwarzhaarig. Er trägt einen Dreitagebart und soll zuletzt mit einer beigen Sporthose, einem hellen T-Shirt, einer beigen Sportjacke und hellen Turnschuhe bekleidet gewesen sein. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass sich der Gesuchte mit seiner Flucht einer anstehenden Abschiebung entziehen will. Hinweise zur Person oder seinem Aufenthaltsort werden unter der Rufnummer 0781 21-2820 entgegengenommen.

Zur Öffentlichkeitsfahndung: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/emmendigen-entwichener-straftaeter/

/ya

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