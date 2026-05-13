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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Körperliche Auseinandersetzung
Hinweise erbeten

Bühl (ots)

Aufgrund angeblicher Geldschulden soll es am Dienstagnachmittag, gegen 18 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen und Heranwachsenden in der Marktstraße gekommen sein. Nach ein paar Faustschlägen und Tritten soll sich der Streit gegen 18:30 Uhr in die Herrentoilette des ZOB in Bühl verlagert haben. Ein leichtverletzter 18-Jähriger brachte seine ihm namentlich bekannten Kontrahenten unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidigung zur Anzeige. Die Beamten der Kriminalpolizei Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die Hinweise zu den Streitigkeiten geben können, sich unter der Telefonnummer 0781 21 - 2820 bei der Kriminalpolizei zu melden. /vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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