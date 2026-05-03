Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Brand im 5. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses

Oberhausen (ots)

Die Feuerwehr Oberhausen wurde am gestrigen Abend, 02.05.2026, um kurz vor 23:00 Uhr zu einem Brand im 5. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Marktstraße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten die Bewohner der betroffenen Wohnung diese bereits eigenständig und unverletzt verlassen können.

Aufgrund einer zunächst unklaren Lage, sowie einer starken Rauchentwicklung wurden vorsorglich mehrere Rettungsmittel nachgefordert. Ziel dieser Maßnahme war es, ausreichend Kapazitäten für eine mögliche Ausweitung der Einsatzlage sicherzustellen und im Bedarfsfall schnell reagieren zu können.

Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Brandbekämpfung mit einem C-Rohr in die Wohnung vor und konnte das Feuer zügig unter Kontrolle bringen und löschen. Zeitgleich überprüfte ein weiterer Trupp unter Atemschutz den Treppenraum sowie die darüberliegenden Wohnungen auf eine mögliche Rauchausbreitung.

Parallel dazu wurde eine Drehleiter vor dem Gebäude in Bereitstellung positioniert.

Zur Belüftung und Entrauchung der betroffenen Wohnung kam ein Hochdrucklüfter zum Einsatz.

In Folge des Brandes und der Löschmaßnahmen mussten mehrere Wohnungen des Gebäudes durch den städtischen Energieversorger stromlos geschaltet werden.

Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Feuerwehr Oberhausen war mit insgesamt 30 Einsatzkräften etwa 60 Minuten vor Ort.

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