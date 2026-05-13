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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim
Rastatt - Alkohol im Straßenverkehr

Iffezheim / Rastatt (ots)

Gleich mehrfach war Alkohol im Straßenverkehr der Grund für polizeiliche Maßnahmen. Am Dienstagmittag fuhr ein Autofahrer auf der L75 von Hügelsheim in Richtung Iffezheim, als er einem LKW bei der Lichtzeichenanlage im Kreuzungsbereich der K3760 , hinten auffuhr. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim Pkw-Fahrer zeigte einen Wert von über 1,2 Promille. Bei zwei Verkehrskontrollen in der Badener Straße und am Leopoldring in Rastatt am frühen Mittwochmorgen wurden zwei Pkw Fahrer mit 1,2 Promille und 1,3 Promille kontrolliert. Zu einem alleinbeteiligten Unfall mit einem Fahrrad kam es am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr in der Kehler Straße in Rastatt. Eine mit über 2,5 Promille getestete Fahrradfahrerin nahm am öffentlichen Straßenverkehr teil, obwohl sie aufgrund ihrer absoluten Fahruntüchtigkeit dazu nicht mehr in er Lage war. Bei dem Sturz wurde die Fahrradfahrerin glücklicherweise nicht verletzt. /vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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