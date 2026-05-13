Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Diebstahl in einem Ladengeschäft

Offenburg (ots)

Am Dienstagmittag wurde das Polizeirevier Offenburg gegen 15:45 Uhr über einen Ladendiebstahl in einem Geschäft in der Offenburger Innenstadt informiert. Nach einer erfolgreichen Fahndung konnten drei flüchtige mutmaßliche Diebe vorläufig festgenommen werden. Ein Zeuge berichtet, dass die drei Männer im Verkaufsraum eines Ladengeschäftes mehrere Artikel entnahmen und diese in einem schwarzen Rucksack verstaut haben sollen. Anschließend verließen sie den Laden, ohne die Artikel zu bezahlen und lösten damit die akustische Diebstahlsicherung aus. Durch sofortige Fahndungsmaßnahmen gelang es den Beamten des Polizeireviers Offenburg, die mutmaßlichen Diebe vorläufig festnehmen. Die drei Tatverdächtigen im Alter von 20, 27 und 28 Jahren müssen sich nun wegen Diebstahls verantworten.

/sk

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