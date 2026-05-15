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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Nach einem mutmaßlichen Raubüberfall am frühen Donnerstagmorgen im Bereich des Offenburger Bahnhofs haben die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen zwei 19-Jährige gegen 5 Uhr mit drei Männern in ein Streitgespräch geraten sein. In dessen Folge seien die zwei Heranwachsenden von dem Trio körperlich attackiert worden. Hierbei seien ihnen letztlich eine hochwertige Armbanduhr, eine Mütze sowie ein Smartphone entwendet worden, bevor die Angreifer das Weite suchten. Im Zuge einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnten polizeiliche Einsatzkräfte einen der mutmaßlichen Täter vorläufig festnehmen. Gegen den 24 Jahre alten Mann wird nun wegen des Verdachts des Raubes ermittelt. Die Recherchen zu seinen Komplizen sind im Gange. Mögliche Zeugen, die den Vorfall im Bereich der Hauptstraße Ecke Straßburger Straße beobachtet haben, werden unter der Rufnummer 0781 21-2820 um Kontaktaufnahme gebeten.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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