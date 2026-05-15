Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Beim versuchten E Scooter-Diebstahl gestellt - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

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Achern (ots)

Am Mittwochabend wurde ein Vorfall am Bahnhof Achern beobachtet, bei dem zwei Personen offenbar versuchten, einen mit einem Fahrradschloss gesicherten E-Scooter zu entwenden. Ein Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Achern konnte gegen 20 Uhr beobachten, wie ein Jugendlicher das angebrachte Schloss mit Fußtritten aufbrach, wodurch das Schloss beschädigt und geöffnet wurde. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch intervenierten unmittelbar, stellten die beiden Tatverdächtigen - ein 14- und ein 17-Jähriger - fest und brachten sie zur weiteren Sachbearbeitung zur Dienststelle. Dabei wurden bei dem 17-Jährigen vier Parfüm-Tester in der Jackentasche aufgefunden, sowie drei weitere an seiner Wohnanschrift, die alle als mögliche Hehlerware sichergestellt wurden. Die Tatverdächtigen wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut der Eltern übergeben. Der E-Scooter wurde sichergestellt.

/rs

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