Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Kehl (ots)

Am frühen Freitagmorgen kam es in einer Bar in der Kasernenstraße zu Streitigkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Gast kurz vor 4 Uhr von Mitarbeitern aufgefordert worden sein, die Bar zu verlassen. Nachdem der 27-Jährige der Aufforderung zunächst nicht nachkam, entwickelte sich ein Streit, in dessen Verlauf es zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen sein soll. Anschließend entfernte sich der 27-Jährige zunächst von der Örtlichkeit. Nach etwa 10 Minuten soll er mit einem Messer in der Hand zurückgekehrt sein. In der Folge soll er durch mehrere anwesende Personen attackiert und verletzt worden sein. Bei dem Konflikt sollen auch "Krücken" zum Einsatz gekommen sein. Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens konnten den herumschreienden Mann bis zum Eintreffen einer Polizeistreife beruhigen. Das Messer sowie die Krücken wurden sichergestellt. Der verletzte Mann wurde nach Erstversorgung in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und Beteiligten dauern an.

/ph

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