Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Handfeste Auseinandersetzung

Rastatt (ots)

Am Donnerstagabend kurz vor 18 Uhr kam es im Bereich einer Fußgängerampel in der Bahnhofstraße auf Höhe der Schlossgalerie zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zwei Männer im Alter von 22 und 26 Jahren nach verbalen Streitigkeiten von einem 32 Jahre alten Mann mit einem Messer bedroht worden sein. In der Folge sollen die beiden jüngeren den 32-jährigen Mann geschlagen und getreten haben. Die Hintergründe des Vorfalls sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

/ph

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