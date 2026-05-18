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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Rauental - Taxifahrer attackiert

Rastatt, Rauental (ots)

Am Sonntag gegen 2:15 Uhr ließ sich ein Ehepaar mit einem Taxi nach Hause fahren. Während der Fahrt soll der Fahrgast den Taxifahrer mehrfach verbal angegangen haben. Kurz vor Erreichen der Wohnanschrift in Rauental soll der Mann den Fahrer unvermittelt von hinten angegangen und attackiert haben. Dem Taxifahrer gelang es, das Fahrzeug anzuhalten. Der stark alkoholisierte Fahrgast stieg anschließend aus und begab sich zum Wohnhaus. Nach Begleichung der offenen Rechnung soll die Frau dem Mann gefolgt sein. Nachdem der Taxifahrer die Polizei verständigte wurde der Aggressor vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Rastatt gebracht. Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung musste der 40-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Nacht in Gewahrsam verbringen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211 211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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