Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen/A8 - Zu schnell im Regen

In die Leitplanke krachte ein Autofahrer am Sonntag auf der A8 bei Gruibingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 15 Uhr. Der 22-Jährige fuhr mit seinem Porsche auf der A8 in Richtung München. Kurz nach der Ausfahrt Gruibingen war er auf dem linken Fahrstreifen wohl zu schnell unterwegs. Der Autofahrer verlor auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Porsche krachte in die rechte Leitplanke. Von dort wurde er abgewiesen und kam quer über die beiden rechten Fahrstreifen zum Stehen. Der 22-Jährige blieb unverletzt. Der Porsche war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Verkehrsdienst Mühlhausen schätzt den Schaden am Porsche auf 250.000 Euro. Der Schaden an den Leitplanken wird auf 5.000 Euro geschätzt.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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