Ulm (ots) - Am Freitagabend fuhr ein 51-Jähriger auf der K9912 vom Berliner Ring in Richtung Blaustein. Dabei fiel auf, dass er wiederholt abrupt und ohne erkennbaren Grund abbremste. Eine Polizeistreife, die als drittes Auto hinter ihm fuhr, stoppte den Mercedes Vito daraufhin. Der Fahrer roch stark nach Alkohol, lallte und konnte nicht mehr sicher gehen. In der Fahrertür stand eine geöffnete Bierflasche. Er gab an, ...

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