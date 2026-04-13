POL-UL: (GP) Salach - In Gegenverkehr geraten
Am Sonntag kam es zu einem Verkehrsunfall in Salach.
Ulm (ots)
Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr. Eine 52-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr auf der Hauptstraße in Richtung Ziegelstraße. Auf Höhe der Staufenecker Straße kam sie im Kurvenbereich wohl in den Gegenverkehr. Dort befand sich ein 24-jähriger Seat-Fahrer auf der Abbiegespur. Die Fahrzeuge kollidierten frontal miteinander. Der 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungsdienst war nicht erforderlich. Das Polizeirevier Eislingen nahm den Verkehrsunfall auf. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 10.000 Euro geschätzt.
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