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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - In Gegenverkehr geraten
Am Sonntag kam es zu einem Verkehrsunfall in Salach.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr. Eine 52-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr auf der Hauptstraße in Richtung Ziegelstraße. Auf Höhe der Staufenecker Straße kam sie im Kurvenbereich wohl in den Gegenverkehr. Dort befand sich ein 24-jähriger Seat-Fahrer auf der Abbiegespur. Die Fahrzeuge kollidierten frontal miteinander. Der 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungsdienst war nicht erforderlich. Das Polizeirevier Eislingen nahm den Verkehrsunfall auf. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 10.000 Euro geschätzt.

++++0673892

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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