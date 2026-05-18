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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Tasche entwendet, Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Einem 54-Jährigen wurde am Sonntagfrüh seine mitgeführte Tasche samt Inhalt entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann zwischen 2:30 Uhr und 3 Uhr auf dem Heimweg in der Straße "Roßplatz" unterwegs. Zwei bislang Unbekannte sollen ihn überwältigt und ihm anschließend die Handtasche mit etwa 180 Euro Bargeld sowie einem Mobiltelefon entwendet haben. Anschließend sei das Duo in unbekannte Richtung geflüchtet. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer: 0781 21-280 zu melden.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211 211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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