Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ortenberg - Zusammengestoßen

Ortenberg (ots)

Am Sonntag kam es während einer Sportveranstaltung in Ortenberg auf der abgesperrten Radrennstrecke zu Unfällen, bei denen drei Rennteilnehmer leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte gegen 12:10 Uhr ein 35‑jähriger Radfahrer alleinbeteiligt in einer langen Rechtskurve. Ein Rettungswagen und ein Polizeibeamter mit seinem Polizeimotorrad eilten zu Hilfe und sicherten die Unfallstelle ab. Unmittelbar darauf erkannte ein weiterer 24‑jähriger Rennteilnehmer die Absicherung offenbar zu spät und fuhr auf das Polizeimotorrad, das daraufhin umkippte. Nach der Absicherung dieser zusätzlichen Gefahrenstelle durch ein zweites Polizeimotorrad kam es zu einem weiteren Zusammenstoß, bei dem ein weiterer 24-jähriger Rennteilnehmer mit dem Dienstmotorrad kollidierte. Alle drei Radfahrer wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Durch die Kollisionen wurden beide Motorräder beschädigt, eines davon musste abgeschleppt werden. Nach vorläufigen Schätzungen beläuft sich der Gesamtsachschaden an Rennrädern und Motorrädern auf mehrere Tausend Euro. Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Baden-Baden.

/rs

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