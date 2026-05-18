Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Gegenstand von Brücke geworfen

Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr soll es am Sonntagabend auf der B 415 im Bereich der Einmündung zur B 3 gekommen sein. Ein Mercedes-Fahrer meldete der Polizei gegen 19 Uhr, dass er in Richtung Lahr fahrend beim Unterfahren der Ortenaubrücke einen Schlag auf seiner Windschutzscheibe feststellte und diese auch teilweise zersprang. Auf dem Polizeirevier in Lahr wurde festgestellt, dass es sich bei dem Gegenstand um einen gefüllten Luftballon mit bisher unbekanntem Inhalt gehandelt haben muss. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den oder die Werfer des Ballons geben können, sich unter der Telefonnummer 07821 / 277 -0 beim Polizeirevier in Lahr zu melden. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, wie gefährlich ein solch verantwortungsloses Verhalten für die Verkehrsteilnehmer ist und zu folgenschweren Unfällen führen kann. Gegenstände auf fahrende Autos zu werfen ist eine Straftat und kein Jugendstreich. /vo

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