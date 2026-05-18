PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Gegenstand von Brücke geworfen
Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr soll es am Sonntagabend auf der B 415 im Bereich der Einmündung zur B 3 gekommen sein. Ein Mercedes-Fahrer meldete der Polizei gegen 19 Uhr, dass er in Richtung Lahr fahrend beim Unterfahren der Ortenaubrücke einen Schlag auf seiner Windschutzscheibe feststellte und diese auch teilweise zersprang. Auf dem Polizeirevier in Lahr wurde festgestellt, dass es sich bei dem Gegenstand um einen gefüllten Luftballon mit bisher unbekanntem Inhalt gehandelt haben muss. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den oder die Werfer des Ballons geben können, sich unter der Telefonnummer 07821 / 277 -0 beim Polizeirevier in Lahr zu melden. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, wie gefährlich ein solch verantwortungsloses Verhalten für die Verkehrsteilnehmer ist und zu folgenschweren Unfällen führen kann. Gegenstände auf fahrende Autos zu werfen ist eine Straftat und kein Jugendstreich. /vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 14:07

    POL-OG: Lahr - Verkehrsunfall zwischen Auto und Sattelzug

    Lahr (ots) - In der Nacht zum Montag kam es auf der Südfahrbahn der A 5 kurz vor der Anschlussstelle Lahr zu einem Verkehrsunfall mit einem Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 24-jähriger PKW-Fahrer den rechten Fahrstreifen der A 5. Kurz vor der Anschlussstelle Lahr soll er aus bislang unklarer Ursache dem ordnungsgemäß vorausfahrenden Sattelzug aufgefahren sein. Der ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 13:49

    POL-OG: Lahr - Tasche entwendet, Zeugen gesucht

    Lahr (ots) - Einem 54-Jährigen wurde am Sonntagfrüh seine mitgeführte Tasche samt Inhalt entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann zwischen 2:30 Uhr und 3 Uhr auf dem Heimweg in der Straße "Roßplatz" unterwegs. Zwei bislang Unbekannte sollen ihn überwältigt und ihm anschließend die Handtasche mit etwa 180 Euro Bargeld sowie einem Mobiltelefon entwendet haben. Anschließend sei das Duo in unbekannte ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 12:36

    POL-OG: Rastatt, Rauental - Taxifahrer attackiert

    Rastatt, Rauental (ots) - Am Sonntag gegen 2:15 Uhr ließ sich ein Ehepaar mit einem Taxi nach Hause fahren. Während der Fahrt soll der Fahrgast den Taxifahrer mehrfach verbal angegangen haben. Kurz vor Erreichen der Wohnanschrift in Rauental soll der Mann den Fahrer unvermittelt von hinten angegangen und attackiert haben. Dem Taxifahrer gelang es, das Fahrzeug anzuhalten. Der stark alkoholisierte Fahrgast stieg ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren