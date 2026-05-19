PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau - Abfallholz in Brand geraten

Oppenau (ots)

Zu einem Brand eines Containers mit Holz kam es in den frühen Dienstagmorgenstunden auf einem Betriebsgelände in der Renchtalstraße. Gegen 2 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert und konnte den Brand des Abfallholzes schließlich unter Hilfe eines Kranfahrzeuges löschen. Personen kamen nicht zu schaden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Da ein technischer Defekt und Umwelteinflüsse als Brandursache auszuschließen ist, gehen die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch momentan von einer fahrlässigen Brandstiftung aus.

/vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 15:57

    POL-OG: Kehl - Vermisstensuche

    Kehl (ots) - Die Polizei ist aktuell auf der Suche nach Simon R. Der Jugendliche wurde am Samstagabend als vermisst gemeldet, nachdem er gegen 8 Uhr die elterliche Wohnung in Kehl verlassen hatte und seitdem nicht mehr zurückgekehrt war. Erste eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben zunächst ohne den erhofften Erfolg. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Der Gesuchte ist etwa 177 Zentimeter groß, schlank und hat braune kurze ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 15:09

    POL-OG: Lahr, Seelbach - Ingewahrsamnahme

    Lahr, Seelbach (ots) - Am Samstagabend gegen 21:15 Uhr wurde der Polizei eine aggressive und augenscheinlich alkoholisierte Person im Bereich eines Spielplatzes in der Ludwig-Auerbach-Straße gemeldet, die lautstark herumschreien soll. Überdies soll der Störenfried einen Mann nach verbalen Streitigkeiten mit einem Messer bedroht haben. Beim Eintreffen der Polizeistreifen konnte ein amtsbekannter Mann festgestellt ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 15:07

    POL-OG: Ortenberg - Zusammengestoßen

    Ortenberg (ots) - Am Sonntag kam es während einer Sportveranstaltung in Ortenberg auf der abgesperrten Radrennstrecke zu Unfällen, bei denen drei Rennteilnehmer leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte gegen 12:10 Uhr ein 35‑jähriger Radfahrer alleinbeteiligt in einer langen Rechtskurve. Ein Rettungswagen und ein Polizeibeamter mit seinem Polizeimotorrad eilten zu Hilfe und sicherten die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren