Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau - Abfallholz in Brand geraten

Oppenau (ots)

Zu einem Brand eines Containers mit Holz kam es in den frühen Dienstagmorgenstunden auf einem Betriebsgelände in der Renchtalstraße. Gegen 2 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert und konnte den Brand des Abfallholzes schließlich unter Hilfe eines Kranfahrzeuges löschen. Personen kamen nicht zu schaden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Da ein technischer Defekt und Umwelteinflüsse als Brandursache auszuschließen ist, gehen die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch momentan von einer fahrlässigen Brandstiftung aus.

/vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell