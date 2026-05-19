Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Pfefferspray versprüht

Bühl (ots)

Der Polizei in Bühl wurde am Montagmittag mitgeteilt, dass Pfefferspray auf dem Hof einer Schule in der Robert-Koch-Straße versprüht worden sein soll. Den ersten Ermittlungen zur Folge sollen zwei Schüler, 16 und 17 Jahre alt, gegen 13 Uhr das Pfefferspray auf dem Hof versprüht haben, dass dann durch den Wind in ein Klassenzimmer geweht wurde. Einige Schüler klagten daraufhin über Augenbrennen, Atemnot und Übelkeit und wurden durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch versorgt. Den beiden Schülern droht nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. /vo

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