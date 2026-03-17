Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Autobahn 1

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 17.03.2026, 12 Uhr, kommt es zunächst auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen. Beide Fahrzeuge bleiben auf dem linken Fahrstreifen stehen.

Der vorangegangenen Unfallstelle nähert sich der 70-jährige Mann aus dem Kreis Oldenburg. Vermutlich muss dieser seinen Pkw auf dem linken Fahrstreifen verkehrsbedingt abbremsen. Es folgt ein 23-jähriger Mann aus dem Kreis Gifhorn, der zu spät auf die Situation reagiert und vermutlich ungebremst mit dem Pkw 02 kollidiert. Der Pkw 02 wird nach links gegen die Mittelschutzplanke, der Pkw 01 nach rechts gegen die Außenschutzplanke geschleudert. Die 72-jährige Beifahrerin des Pkw 02 wird vor Ort reanimiert und verstirbt dort an ihren Verletzungen. Der Fahrer des Pkw 01 und der Fahrer des Pkw 02 werden lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer 01 wird mit dem Rettungshubschrauber dem Evangelischen Krankenhaus Oldenburg zugeführt. Der Fahrer 02 wird mit dem RTW ins Klinikum Bremen Mitte verbracht. Gesamtschaden wird auf ca. 32000 Euro geschätzt. Aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme muss die Autobahn bis auf Weiteres voll gesperrt werden.

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