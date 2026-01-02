Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Garagenbrand am Neujahrsmorgen

Obrigheim (Pfalz) (ots)

Am 01.01.2025 gegen 00:00 Uhr kam es in der Straße Schlegelweg in 67283 Obrigheim (Pfalz) zu einem Garagenbrand. Das Feuer konnte durch starke Kräfte umliegender Feuerwehren gelöscht werden. Das angrenzende Wohngebäude wurde durch den Brand nicht beschädigt. In der Garage lagerten überwiegend Gartengeräte. Der Sachschaden wird derzeit auf 15000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Es wird ein verirrter Feuerwerkskörper vermutet. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

