Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Durmersheim (ots)

Ohne die erforderliche Fahrerlaubnis hat ein 42 Jahre alter Mann am Montagabend ein Kleinkraftrad in der Ritterstraße geführt. Beamte des Polizeireviers Rastatt konnten den 42-Jährigen gegen 21.40 Uhr einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dabei ergaben sich Anhaltspunkte, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest schlug positiv auf Cannabis und Amphetamine an. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab zudem einen Wert von etwa 0,25 Promille, der zwar noch im Bereich des Erlaubten liegt, aber die Wirkung des Drogeneinflusses verstärken könnte. Um die im Vortest festgestellten Substanzen nachweisen zu können, wurde eine Blutprobe erhoben. Die Ergebnisse hierzu stehen noch aus. Weiterhin konnte im vorderen Fach seines Gefährts ein augenscheinliches Reizstoffsprühgerät ohne Kennzeichnung festgestellt werden. Ob es sich hierbei um ein Tierabwehrspray handelt oder nicht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Überdies wurde der Roller zur Bestimmung der Höchstgeschwindigkeit mittels Rollenprüfstand beschlagnahmt. Den Mann erwarten nun Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Fahrens unter Drogeneinfluss.

/lb

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell