Kreisfeuerwehrverband Hzgt. Lauenburg

FW-RZ: Dachstuhlbrand in Linau/Hzgt. Lauenburg

Ratzeburg (ots)

Linau - Kreis Herzogtum Lauenburg am 02.02.2026 / 08:18 Uhr

Aus bisher ungeklärter Ursache ist es am Montag, den 02. Februar in einem ehemaligen landwirtschaftlichen Gebäude, etwas außerhalb von Linau, zu einem Schwelbrand im Dachstuhlbereich gekommen. Da das Haus mit Metallplatten gedeckt war, hatten es die eintreffenden Einsatzkräften schwer von außen an den Brandherd zu gelangen. Temperaturen von sieben Grad unter Null verwandelten Löschwasser auf dem Dach und auf den Sprossen angestellter Leitern sehr schnell in gefährlich Rutschflächen. Aus Sicherheitsgründen konnte der Schwelbrand daher zunächst nur relativ ineffizient, von innen heraus gelöscht werden. Eine Ausbreitung unter der Dachhaut konnten die Einsatzkräfte folglich nicht verhindern.

Erst mit Hilfe nachgeforderter Drehleitern aus Mölln und Großhansdorf gelangte man schließlich nach oben, und konnte die Dachhaut mittels einer Rettungssäge öffnen. Eine ebenfalls nachgeforderte Drohne aus Sandesneben half mit ihrer eingebauten Wärmebildkamera dabei Brandnester zu finden. Menschen und Tiere kamen nicht zu Schaden.

Die frostigen Temperaturen machten es notwendig, dass gefrierendes Löschwasser mit Streusalz, oder hilfsweise mit Ölbindemittel abgestreut werden musste. Auch durfte der Wasserfluss nie zu lange, oder vollständig gestoppt werden, da dies zum Einfrieren der Pumpen geführt hätte.

Insgesamt waren rund 100 Einsatzkräfte aus Feuerwehr, Rettungsdienst und THW vor Ort. Für Snacks, warme Getränke und ein Aufwärmzelt sorgte eine Versorgungseinheit der DLRG Ratzeburg.

Erste Kräfte konnten gegen 13 Uhr aus der Einsatzstelle entlassen werden. Der Einsatz selbst dauert aber noch weiter an.

Rückfragen bitte an:

Kreisfeuerwehrverband Hzgt. Lauenburg
Thomas Grimm
Telefon: 0160/1188910
E-Mail: presse(at)kats-rz.de

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Hzgt. Lauenburg, übermittelt durch news aktuell

