Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Brand einer Gerätehalle

Kappelrodeck (ots)

In einer landwirtschaftlichen Gerätehalle im Industriegebiet Kappelrodeck unweit der L 87 kam es Dienstagnacht gegen 00:30 Uhr zu einem Brand, welcher sich rasch auf das gesamte Gebäude ausbreitete. Im Haus untergebrachte Arbeitskräfte konnten das Anwesen glücklicherweise unverletzt verlassen. Die örtlichen Feuerwehren bekämpften das Feuer mit starken Kräften, konnten das vollständige Niederbrennen der Halle jedoch nicht mehr verhindern. Derzeit liegen noch keine Hinweise zur Brandursache vor, die Beamten des Polizeireviers Achern haben die Ermittlungen übernommen. Angaben zur Schadenshöhe können zum jetzigen Zeitpunkt ebenso noch nicht gemacht werden. Die Nachlöscharbeiten sind aktuell noch im Gange und werden sich vorraussichtlich bis in die Morgenstunden hinziehen. /c-kk

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