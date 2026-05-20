Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verkehrskontrolle mit Folgen

Offenburg (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel den Beamten des Polizeireviers Offenburg am späten Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Fastfood-Restaurants in der Weststadt ein Motorroller auf, welcher im Anschluss einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Bei der Kontrolle konnten Unregelmäßigkeiten an der Maximalgeschwindigkeit des von dem 65-Jährigen geführten Fahrzeugs festgestellt werden. Beim Eintreffen weiterer Beamten der Verkehrspolizei kam es durch den 65-Jährigen zu Widerstand, Beleidigung und tätlichem Angriff. Nach einer durchgeführten Durchsuchung konnte bei dem Mann ein Einhandmesser aufgefunden werden. Dieses wurde polizeilich beschlagnahmt. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs auf einem entsprechenden Prüfstand stellten die Ermittler fest, dass es zu zugelassene Höchstgeschwindigkeit überschritt. Aufgrund der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Fahrer keine erforderliche Fahrerlaubnis für das von ihm geführte Fahrzeug besitzt. Des Weiteren konnte festgestellt werden, dass ihm die Fahrerlaubnis für das Führen von Kraftfahrzeugen ohnehin bereits entzogen worden war. Die Folgen für den 65-Jährigen umfassten die Untersagung der Weiterfahrt sowie die Beschlagnahme des Fahrzeugschlüssels. Gegen den Mittsechziger wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

/lb

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