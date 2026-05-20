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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Hugsweier - Maschinenbrand

Lahr, Hugsweier (ots)

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind aktuell nach einem Maschinenbrand in einem Betrieb in der Hugsweierer Hauptstraße im Einsatz. Eine Arbeitsmaschine ist dort kurz vor 8:30 Uhr mutmaßlich durch Selbstentzündung in Brand geraten. Bei den ersten Löscharbeiten haben zwei Personen durch das Einatmen von Löschpulver leichte Verletzungen davongetragen und werden derzeit durch Kräfte des Rettungsdienstes untersucht. Die Löscharbeiten dauern noch an.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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