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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mühlenbach - Verfolgungsfahrt nach mutmaßlichem Fahrzeugdiebstahl, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 1:40 Uhr beabsichtigte eine Streife des Polizeireviers Haslach ein Wohnmobil mit angehängtem Wohnwagen auf der Bundesstraße 294 einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Nachdem der Fahrer des Fahrzeuggespanns den Funkstreifenwagen erkannte, beschleunigte er das Fahrzeug und missachtete in der Folge die Anhaltesignale der eingesetzten Streife. Der bislang unbekannte Tatverdächtige setzte seine Fahrt auf der B294 von Mühlenbach kommend in Fahrtrichtung Elzach fort und bog schließlich nach links in die Zufahrtstraße "Pfauß" in Richtung Grießbaumhof Mühlenbach ein. Dort kam das Fahrzeuggespann auf einem Feldweg alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Der Fahrer setzte seine Flucht anschließend zu Fuß in ein angrenzendes Waldgebiet fort. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen unter Beteiligung mehrerer Streifenbesatzungen, eines Polizeihubschraubers, sowie Kräften der Polizeihundestaffel verliefen bislang ohne Erfolg. Nach aktuellem Ermittlungsstand dürfte es sich sowohl bei dem Wohnmobil als auch bei dem mitgeführten Wohnwagen um entwendete Fahrzeuge handeln. Die Ermittlungen zu den Eigentumsverhältnissen dauern derzeit an. Weitere Geschädigte oder Zeugen, welche Angaben zum flüchtigen Fahrer oder zu den Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten des Polizeireviers Haslach unter der Telefonnummer 07832-975920 zu melden.

/al

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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