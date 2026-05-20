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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Trickdiebstahl, Hinweise erbeten

Rastatt (ots)

Am Dienstag kam es vor einem Grundstück auf der Karlstraße zu einem "Trickdiebstahl". Gegen 17:30 Uhr befand sich der Eigentümer in seinem Hof, als ein Audi-Fahrer vor dem Anwesen anhielt. In dem Fahrzeug sollen sich zwei bislang unbekannte Männer im Alter von etwa 30 bis 35 Jahren befunden haben. Der Beifahrer sei ausgestiegen und habe den Mann in ein Gespräch verwickelt. Während des Gesprächs soll er dem Senior einen Ring angeboten und ihm eine Kette an den Hals gehoben haben. Die Ablenkung nutze der Unbekannte offenbar aus, um ihm unbemerkt dessen Halskette vom Hans zu entwenden. Anschließend stieg der Dieb wieder in den Audi ein und beide Personen fuhren davon. Nachdem sich das Auto entfernt hatte, bemerkte der Mann das Fehlen seiner Halskette. Der Autofahrer soll ein weißen T-Shirt getragen haben. Der Beifahrer wird mit einem grauen Oberteil und einer heller Cappy beschrieben. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 07222 761-0 zu melden.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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