Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nach zwei Mülltonnenbränden: Tatverdächtige gefasst

Krefeld (ots)

Am Dienstagabend (10. März 2026) meldeten Zeugen zwei brennende Mülltonnen - auf der Hülser Straße sowie auf der Siempelkampstraße. Gegen 22:30 Uhr bemerkte ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses auf der Hülser Straße zwei Jugendliche, die sich nach einem vermeintlichen Klingelstreich vor dem Haus aufhielten. Nachdem der Anwohner den Brandgeruch wahrnahm, fragte er die beiden, was sie dort täten. Daraufhin flüchteten die jungen Männer zu Fuß über die Straßenbahngleise. Die Feuerwehr löschte die Restmülltonne. Der obere Teil war vollständig verbrannt. Die Tonne stand im Kellerabgang, der über eine Stahltür direkt zu einer Kellerwohnung führt. Etwa zeitgleich meldeten Zeugen einen Brand auf der Siempelkampstraße. Hier war eine Altpapiertonne in Brand geraten. Auch hier war die Feuerwehr mit entsprechenden Löscharbeiten beschäftigt. Bei beiden Bränden wurde niemand verletzt. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei kurze Zeit später zwei minderjährige Tatverdächtige festnehmen. Die Mobiltelefone der beiden jungen Krefelder (14) und (15) wurden sichergestellt. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer sowie wegen des Versuchs der schweren Brandstiftung. (87)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell