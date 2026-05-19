Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Ungefiltert - Ein Gespräch mit der Polizei

Fröndenberg (ots)

In regelmäßigen Abständen findet die Veranstaltung "UNgefiltert - Ein Gespräch mit der Polizei" statt. Bei dieser Kampagne haben alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ihre Wünsche, Ängste und Sorgen "UNgefiltert" an die Polizei weiterzugeben. Zudem gibt es viele informative und präventive Tipps zur Kriminalitätsbekämpfung.

Und das ganz entspannt bei einem Kaffee, einem Tee, Espresso oder einem Latte Macchiato am Cafemobil der Polizei im Kreis Unna. Kommen Sie gerne alle am Donnerstag, den 21.05.2026 von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr auf dem Wochenmarkt in Fröndenberg vorbei.

Die Kreispolizeibehörde Unna nimmt sich mit engagierten Kolleginnen und Kollegen Zeit und hört Ihnen zu. Zusammen werden wir Ansätze erarbeiten, damit Sie zufrieden in Ihrem Alltag sind.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell