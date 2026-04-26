Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: Hauptversammlung 2026

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Konstanz (ots)

Am 21.04.2026 fand die Hauptversammlung der Feuerwehr Konstanz im Saal der Feuerwache statt. Neben einem Rückblick auf das vergangene Jahr wurden auch anstehende Entwicklungen und Planungen für die kommenden Jahre vorgestellt.

Kommandant Tobias Heckenkamp eröffnete die Versammlung mit einem Rückblick auf sein erstes Jahr in der neuen Funktion. Im Mittelpunkt standen dabei insbesondere die Einarbeitungsphase sowie zahlreiche Besuche in den einzelnen Abteilungen und viele gute Gespräche. Die Personalzahlen in den Einsatzabteilungen bewegen sich weiterhin auf einem stabilen Niveau und entsprechen in etwa denen des Vorjahres, was ihn sehr freue.

Im Jahr 2025 wurde die Feuerwehr Konstanz zu insgesamt 1.345 Einsätzen alarmiert. Die Bandbreite reichte von Brandeinsätzen über technische Hilfeleistungen bis hin zu komplexen Einsatzlagen. Heiko Auer ließ die Einsätze des vergangenen Jahres in einem ausführlichen Bericht Revue passieren.

Aus dem Bereich Technik berichtete Thilo Kreuzer. Neben baulichen Maßnahmen lag ein Schwerpunkt auf der Modernisierung der Kommunikationstechnik, insbesondere der Einführung des Digitalfunks für die Einsatzfahrzeuge. Zudem wurde die Atemschutztechnik vollständig auf ein modernes Überdrucksystem umgestellt und die Atemschutzwerkstatt entsprechend erneuert.

Auch im Bereich Fahrzeugbeschaffung konnten Fortschritte erzielt werden. So wurden unter anderem Ersatzbeschaffungen für Mannschaftstransportwagen sowie ein Einsatzleitwagen umgesetzt. Für das Jahr 2026 sind weitere Beschaffungen vorgesehen, darunter zwei Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge.

Kommandant Tobias Heckenkamp dankte allen Fachbereichen für ihr großes Engagement. Darüber hinaus wurde der aktuelle Stand des Feuerwehrbedarfsplans erläutert sowie die fortschreitende Digitalisierung innerhalb der Feuerwehr thematisiert, die auch künftig weiter vorangetrieben werden soll. Ein besonderer Dank galt allen Angehörigen des Haupt- und Ehrenamts für ihre Teilnahme und Unterstützung bei zahlreichen Lehrgängen und Fortbildungen.

Thomas Ballert berichtete für die Jugendfeuerwehr von einem aktiven Jahr 2025. Derzeit engagieren sich 103 Jugendliche in der Jugendfeuerwehr Konstanz. Neben den regelmäßigen Übungen standen auch Ausflüge und ein Zeltlager auf dem Programm, die zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls beitrugen.

Im Anschluss stellte Christian Koßmehl die Arbeit des Fördervereins vor. Neben einem Rückblick auf das vergangene Jahr wurden die unterstützten Projekte präsentiert sowie ein Ausblick auf die kommenden Vorhaben gegeben.

Abgerundet wurde die Versammlung durch die Vorstellung der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) des Landkreises Konstanz. Diese steht den Einsatzkräften bei belastenden Einsätzen unterstützend zur Seite und leistet einen wichtigen Beitrag bei der Verarbeitung von Einsatzerlebnissen.

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