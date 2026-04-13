Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Brand auf dem STEAG-Gelände

Voerde (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist heute (13.04.) gegen 12:20 Uhr ein Feuer in einem Gebäude auf dem ehemaligen STEAG-Gelände an der Frankfurter Straße ausgebrochen.

Eine größere Anzahl an Bürgerinnen und Bürger meldete sich in der Leitstelle der Polizei und meldete eine meterhohe Rauchwolke über dem Gelände. Polizei und Feuerwehr waren vor Ort.

Drei Arbeiter auf dem Gelände standen während des Brandes auf einer Plattform auf dem Gebäude. Allen drei ist es aber gelungen, selbstständig das Gebäude über Leitern und Treppen zu verlassen. Die drei Arbeiter sind unverletzt; zwei Personen brachten Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus nach Wesel. Die Löscharbeiten dauern noch an.

Die Kriminalpolizei wird nach Abschluss der Löscharbeiten ermitteln, wie es zu dem Brand kommen konnte.

BH / Stand 13:55 Uhr

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