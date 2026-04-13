Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Fahndung zur Feststellung der Identität eines Toten

Voerde (ots)

Am 09.09.2025 gegen 11:00 Uhr meldete ein Schiffsführer die Sichtung einer Wasserleiche im Rhein.

In Höhe Rheinkilometer 802,5, an der Nato-Rampe in Voerde (Niederrhein), wurde die Leiche von Wasserschutzpolizei und Feuerwehr geborgen.

Die Polizei versucht nun die Identität des Toten durch einen Aufruf im Fahndungsportal zu klären:

https://polizei.nrw/fahndung/200167

Bei dem Toten soll es sich um einen Mann handeln, der zwischen 18-30 Jahren alt, ca. 180 cm groß und von schlanker Statur ist.

Eine Beschreibung der getragenen Kleidung sowie besondere körperliche Merkmale sind dem Link im Fahndungsportal zu entnehmen.

Die Kriminalpolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die dort abgebildeten Turnschuhe lediglich Symbolbild für die getragenen Schuhe des Leichnams sind, um darzustellen, welche Schuhe der Tote zum Zeitpunkt seines Auffindens getragen hat.

Die Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Ziel des Fahndungsersuchens ist die Feststellung der Identität.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0.

/cd Ref. 250909-1419

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell