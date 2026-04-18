Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: Ölteppich im Konstanzer Hafen

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Konstanz (ots)

Am 17.04.2026, gegen 17:18 Uhr, wurde die Ölwehr der Konstanzer Feuerwehr zu einem Ölaustritt im Hafen gerufen.

Dort wurde eine größere Ölverschmutzung in einem Hafenbecken festgestellt. Um eine weitere Ausbreitung im Hafen und auf den Bodensee zu verhindern, wurden umgehend Ölsperren ausgebracht.

Das ausgetretene Öl wurde mit Ölvlies aufgenommen. Nach Rücksprache mit der Unteren Wasserbehörde und der Wasserschutzpolizei konnten die Ölsperren im Hafen schrittweise zurückgebaut werden. Gegen 19:45 Uhr war dieser Prozess abgeschlossen.

Gegen 20:15 Uhr konnte die Feuerwehr Konstanz ihren Einsatz beenden.

- Einsatzstichwort: OEW 2 Bodensee Ölaustritt - Datum: 17.04.2026 - Uhrzeit: 17:18 Uhr - Einsatzort: Hafenstraße - Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache, Sondereinheit Ölwehr - Fahrzeuge: 6/10-2, 6/11, 6/46, 6/19-1, 6/55, 6/74, 7/65-1, 7/19, 5/19, KN 79-1, KN 79-2, KN 79-4, KN 78, AB-Ölschaden, Ölsperrenanhänger

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