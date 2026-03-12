Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: Ölwehreinsatz im Hafen Konstanz

Bild-Infos

Download

Konstanz (ots)

Die Feuerwehr Konstanz wurde am 12.03.2026 um 11:00 Uhr zu einem Ölaustritt im Bereich der Hafenstraße alarmiert. Im Hafenbereich wurde beim Anlegemanöver des Feuerlöschbootes der Feuerwehr Konstanz eine größere Ölverschmutzung festgestellt. Umgehend wurde die Einsatzzentrale über die Lage informiert und erste Maßnahmen eingeleitet. Daraufhin wurde die Ölwehr der Feuerwehr Konstanz alarmiert.

Vor Ort bestätigte sich eine großflächige Ölverschmutzung im Hafenbereich. Nach Rücksprache mit dem Leiter der Ölwehr wurden umgehend Ölsperren in der Hafeneinfahrt ausgebracht, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Aufgrund von Strömung und Windrichtung trieb ein Teil der Verunreinigung jedoch in Richtung Bodensee und Seerhein. Zur Unterstützung wurde die Feuerwehr Radolfzell mit ihrer Ölwehr nachalarmiert. Im weiteren Einsatzverlauf wurden im Bereich der Alten Rheinbrücke sowie der Neuen Rheinbrücke jeweils vollständige Ölsperren über den Seerhein gelegt. Hierfür wurden drei Einsatzabschnitte gebildet. Aufgrund der Lage erhöhte die Einsatzleitung das Einsatzstichwort auf "Ölwehr 3 Bodensee".

Zusätzlich wurden die Führungsunterstützungseinheit, die Drohnengruppe des Landkreises Konstanz, der Pressesprecher der Feuerwehr Konstanz, der Kreisbrandmeister sowie die Untere Wasserbehörde alarmiert. Das ausgetretene Öl wurde mithilfe von Ölvlies sowie verschiedenen Abscheidesystemen aufgenommen. Zur weiteren Lageabklärung wurde außerdem die Feuerwehr Kreuzlingen informiert. Die Feuerwehr Überlingen unterstützte den Einsatz zusätzlich mit ihrem Löschboot sowie Personal vor Ort. Während der laufenden Maßnahmen wurde der Schiffsverkehr im Bereich des Seerheins vorübergehend gesperrt. Die Aufnahme des Öls mittels Ölvlies zeigte rasch Wirkung. Die eingesetzte Drohne lieferte der Einsatzleitung wichtige Informationen über die Ausbreitung der Verschmutzung sowie über die Wirksamkeit der eingeleiteten Maßnahmen. Gegen 15:30 Uhr konnten nach Rücksprache mit der Unteren Wasserbehörde die Ölsperren im Bereich des Seerheins schrittweise zurückgebaut werden.

Weitere Maßnahmen im Bereich des unteren Seerheins konnten nach Abstimmung mit dem Landratsamt gegen 17:00 Uhr reduziert und anschließend aufgehoben werden. Der Einsatz der Feuerwehr Konstanz konnte gegen 19:30 Uhr beendet werden.

- Einsatzstichwort: OEW 3 Bodensee - Datum: 13.03.2026 - Uhrzeit: 11:00 Uhr - Einsatzort: Hafen Konstanz - Seerhein - Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache, Sondereinheit Ölwehr, Sondereinheit Führungsunterstützungseinheit - Weitere Einsatzkräfte: Wasserschutzpolizei, Feuerwehr Radolfzell, Feuerwehr Überlingen, Drohnengruppe Landkreis Konstanz, Landratsamt Konstanz - Fahrzeuge: 6/11, 6/12, 6/10-1, 6/10-2, 6/10-4, 6/19-2, 6/14-1, 6/74, 5/19, 7/19, 7/65-1, KN 78, KN 79-4

Original-Content von: Feuerwehr Konstanz, übermittelt durch news aktuell