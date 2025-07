BPOLI EBB: Mit 2 Promille und im Drogenrausch in Grenzkontrolle

Zittau (ots) - 22.07.2025 | 07:20 Uhr | Zittau Da staunten die am 22. Juli 2025 in der Grenzkontrollstelle der Zittauer Friedensstraße eingesetzten Bundespolizisten nicht schlecht. Während der Kontrolle um 07:20 Uhr eines aus Polen einreisenden Transporters gab der dahinter befindliche Fahrer eines polnischen SUV Gas und wollte rechts an ihm vorbeifahren. Hierbei schob er einen Fahrbahnteiler vor sich her. Die Beamten ...

