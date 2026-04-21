Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: Zwei Einsätze der CRBN-Messgruppe in Singen

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Konstanz (ots)

Am Montag, den 20.04.2026, wurde die CRBN-Messgruppe der Feuerwehr Konstanz zu gleich zwei Einsätzen nach Singen alarmiert. In beiden Fällen unterstützten die Einsatzkräfte die Feuerwehr Singen mit dem CRBN-Erkunder-Fahrzeug.

Beim ersten Einsatz um 10:11 Uhr kam es nach Bauarbeiten in einem Industriebetrieb in der Rudolf-Diesel-Straße zum Austritt von Kältemittel aus einer stillgelegten Leitung. Die Sondereinheit der Feuerwehr Konstanz führte gemeinsam mit dem Gefahrstoffzug der Feuerwehr Singen im betroffenen Bereich Messungen durch und beriet die Einsatzleitung bei der Einschätzung der Lage.

Darüber hinaus unterstützten die Konstanzer Einsatzkräfte bei der Dekontamination eines eingesetzten Trupps und stellten einen Sicherungstrupp bereit. Nach etwa vier Stunden war der Einsatz für die Kräfte der Feuerwehr Konstanz beendet.

Am Nachmittag um 13:43 Uhr wurde die Sondereinheit erneut zum gleichen Unternehmen alarmiert. Dieses Mal kam es nach Wartungsarbeiten in einer anderen Halle zum Austritt von Chlorwasserstoff. Gemeinsam mit der Feuerwehr Singen führten die Konstanzer Einsatzkräfte erneut Messungen im betroffenen Bereich durch. Ziel war es auch hier, die Ausbreitung und Konzentration des Stoffes zu überprüfen. Zusätzlich wurden Prüfröhrchen eingesetzt, um genauere Ergebnisse über die Konzentration des Stoffes zu erhalten. Ebenfalls unterstützte die CRBN-Messgruppe beim Betrieb der Dekontaminationsstelle.

Der zweite Einsatz konnte nach rund zwei Stunden beendet werden.

Für Rückfragen zum Einsatz verweisen wir an die Feuerwehr Singen.

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