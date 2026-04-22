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Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: 14.Berlin Firefighter Stairrun

FW Konstanz: 14.Berlin Firefighter Stairrun
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Konstanz (ots)

Beim diesjährigen Berlin Firefighter Stairrun stellten sich zwei Kameradinnen der Feuerwehr Konstanz einer sportlichen Herausforderung. In vollständiger Einsatzkleidung und mit angeschlossenem Atemschutzgerät galt es, im Zweierteam das Treppenhaus des Park Inn Hotels zu bezwingen.

Die Strecke führte über 39 Etagen mit insgesamt 770 Stufen bis zur Aussichtsplattform in rund 110 Metern Höhe. Der Start erfolgte im 30-Sekunden-Takt, wodurch neben der körperlichen Leistungsfähigkeit insbesondere Teamarbeit, Ausdauer und ein starker Wille gefragt waren. Beide Teilnehmerinnen mussten den Lauf gemeinsam absolvieren und das Ziel zeitgleich erreichen.

Stefanie Hägele und Johanna Györffy sicherten sich mit einem beeindruckenden Lauf den 3. Platz in der Kategorie "Ladies".

Wir gratuliert herzlich zu diesem großartigen Erfolg und die herausragende sportliche Leistung.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Konstanz
Fabian Daltoe
E-Mail: presse@feuerwehr-konstanz.de
https://feuerwehr.konstanz.de/

Original-Content von: Feuerwehr Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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