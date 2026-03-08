PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Alkoholisiert Fahrer begeht Unfallflucht mit nicht zugelassenem PKW

Gelsenkirchen (ots)

Am 07. März 2026, um kurz vor 21 Uhr, wurde die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Tankstellengelände an der Hüller Str. in Bulmke gerufen. Der 23jährige Fahrer eines Ford Focus gab an, dass es an einer Zapfsäule zu einer Kollision eines anderen Fahrzeugs mit seinem dort stehenden PKW gegeben habe. Im Fahrzeug des Geschädigten haben sich drei weitere Zeugen befunden. Der betreffende Fahrzeugführer sei ausgestiegen, habe sich den Schaden angeschaut und sei mit der Bemerkung, sein Fahrzeug umzuparken, wieder eingestiegen und weggefahren. Da dieser aber nicht zurückgekehrt sei, habe der 23jährige die Polizei verständigt. Während der Sachverhaltsaufnahme sei eine männliche Person fußläufig an der Unfallörtlichkeit vorbeigelaufen, welche alle Zeugen als den geflüchteten Fahrer wiedererkannten. Der 55jährige Gelsenkirchener mit türkischer Nationalität war augenscheinlich alkoholisiert. Ihm wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein sichergestellt. Das Verursachende Fahrzeug, ein 5er BMW, konnte im Rahmen der Fahndung an der Neuhüller Straße angetroffen werden. Es wies korrespondierende Beschädigungen auf. Ermittlungen ergaben zudem, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war und die angebrachten Kennzeichen zu einem anderen Fahrzeug gehörten. Den 55jährigen Gelsenkirchener erwartet ein Strafverfahren.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Holger Stolp
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

