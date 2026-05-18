Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden gesucht

Schwerte (ots)

Am Samstag (16.05.2026), kam es gegen 11:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht an der Bethunestraße, auf Höhe der Bushaltestelle Ostenstr./Stadtbad, in Schwerte.

Eine 43-jährige Schwerterin fuhr mit ihrem Lastenrad in Fahrtrichtung Ergste. Eine bislang unbekannte Person überholte die Schwerterin mit einem unbekannten PKW. Die Fahrradfahrerin wurde durch den vorbeifahrenden PKW nach rechts an den Fahrbahnrand gedrängt und stürzte. Dabei verletzte sie sich leicht.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Schwerte unter 02303 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

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