POL-UN: 55 jähriger Mann aus Fröndenberg wird in Unna vermisst
Unna (ots)
Am Samstagnachmittag wurde ein 55 jähriger Mann aus Fröndenberg in Unna mit einem Hubschrauber der Polizei gesucht. Die Person könnte sich in einer hilfloser Lage befinden. Falls sie die Person sehen, melden sie sich bitte bei der Polizei Unna unter der Telefonnummer 02303/921-3120 Ein Bild der vermissten Person finden sie unter folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/203869
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