POL-UN: 55 jähriger Mann aus Fröndenberg wird in Unna vermisst

Bönen (ots) - Am Freitagmorgen (15.05.2026) kam es in Bönen in der Niemöllerstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Ein aufmerksamer Zeuge wusste von den Bewohnern des betroffenen Hauses, dass man am 11.05.2026 den Schlüssel versehentlich außen in der Haustür hatte stecken lassen und dass der Schlüssel durch Unbekannte entwendet worden war. Gestern ...

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