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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: 55 jähriger Mann aus Fröndenberg wird in Unna vermisst

Unna (ots)

Am Samstagnachmittag wurde ein 55 jähriger Mann aus Fröndenberg in Unna mit einem Hubschrauber der Polizei gesucht. Die Person könnte sich in einer hilfloser Lage befinden. Falls sie die Person sehen, melden sie sich bitte bei der Polizei Unna unter der Telefonnummer 02303/921-3120 Ein Bild der vermissten Person finden sie unter folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/203869

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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