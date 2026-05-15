POL-UN: Bürgersprechstunde mit Polizeihauptkommissarin Klenner-Grauwinkel und Polizeihauptkommissar Fietz
Kamen (ots)
Polizeihauptkommissarin Klenner-Grauwinkel und Polizeihauptkommissar Fietz bieten am Dienstag, 19.05.2026 eine gemeinsame Bürgersprechstunde an.
Von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr sind die beiden für die Bürgerinnen und Bürger auf dem Wochenmarkt in Kamen zu finden.
Kommen Sie gerne vorbei und werden Sie direkt vor Ort all Ihre Fragen, Sorgen und Nöte los.
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