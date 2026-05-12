Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Kreispolizeibehörde Unna: Täter aus Selm dem Haftrichter vorgeführt

Selm (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung "Selm - Polizeilicher Einsatz in Selm am Ackerring - Tatverdächtiger an der Breiten Straße festgenommen" (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65856/6273349).

Der 55-jährige Tatverdächtige, der bei einem Familienstreit am Montag (11.05.2026) eine Person mit einem Messer verletzt haben soll, ist am Dienstag, 12.05.2026, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund einem Haftrichter vorgeführt worden.

Dieser ordnete Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung gegen den Selmer an.

Die Ermittlungen dauern weiter an.

Presseauskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Dortmund. Rückfragen richten Medienschaffende bitte an Staatsanwältin Maribel Andersson unter: 0231/926-26123.

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