POL-KR: Betrug in Haushaltswarenladen-Filiale: Flüchtige Tatverdächtige gefasst

Am Dienstag (3. Februar 2026) haben ein Mann und eine Frau einen Betrug in einem Haushaltswarenladen begangen. Sie flüchteten und konnten allerdings kurz darauf von zivilen Kräften vorläufig festgenommen werden.

Gegen 15:45 Uhr alarmierte eine Kassiererin des Geschäfts am Dießemer Bruch die Polizei. Zuvor hatten ein Mann und eine Frau diverse Kleidung im Wert von über 500 Euro an der Kasse per Karte bezahlt. Nachdem der Mann die Retoure einiger Waren forderte, schöpfte die Kassiererin den Verdacht, dass der Bezahlvorgang mit einer gestohlenen Geldkarte durchgeführt wurde. Als die Kassiererin die Polizei rufen wollte, flüchteten die beiden aus dem Geschäft auf dem Dießemer Bruch in Richtung Süden. Auf Grund der genauen Personenbeschreibung konnten zivile Kräfte der Polizei die Frau wenig später in einer Subway-Filiale antreffen und vorläufig festnehmen. Ein Mitarbeiter der Filiale gab zudem den Hinweis, dass sich der Begleiter der Frau seit einiger Zeit auf der Toilette befinde. Daraufhin konnte auch dieser von den Beamten vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung wurden diverse verdächtige Gegenstände sichergestellt. Unter anderem hatte die Frau zwei gestohlene Girokarten dabei. Den 28-Jährigen und die 30-Jährige aus Rumänien ohne festen Wohnsitz erwartet ein Strafverfahren. (49)

