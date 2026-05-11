Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Polizeilicher Einsatz in Selm am Ackerring - Tatverdächtiger an der Breiten Straße festgenommen

Selm (ots)

Am Montag (11.05.2026) kam es gegen 17:10 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz am Ackerring in Selm. Ausgangspunkt war ein Familienstreit innerhalb eines Wohnumfeldes.

Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde ein männliche Person (31 Jahre alt) am Oberarm verletzt. Nach ersten Erkenntnissen könnte die Verletzung durch ein Messer verursacht worden sein. Der Verletzte wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der mutmaßliche Täter, 55 Jahre alt, konnte sich zunächst der Festnahme entziehen. Im Rahmen von eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurde die Person später durch Spezialeinsatzkräfte in einer Wohnung an der Breiten Straße in Selm festgenommen.

Die polizeilichen Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf dauern derzeit an.

Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestand und besteht nach aktuellem Erkenntnisstand nicht.

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