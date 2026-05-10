POL-UN: Werne - Diebstahl eines Mercedes-Benz E-Klasse am Solebad Werne
Werne (ots)
Am Samstag (09.05.2026) wurde zwischen 16:30 Uhr - 16:58 Uhr vom Parkplatz am Solebad Werne ein Pkw entwendet.
Zuvor wurde der Pkw-Schlüssel und Bargeld aus einem Spind im Solebad entwendet.
Es handelt sich um einen weißen Mercedes-Benz Kombi mit dem amtlichen Kennzeichen PB-QQ 63.
Zeugenhinweise zum Fahrzeugdiebstahl bitte an die Polizei Werne: Tel. 02389/ 9213420, 02303/ 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.
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