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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Diebstahl eines Mercedes-Benz E-Klasse am Solebad Werne

Werne (ots)

Am Samstag (09.05.2026) wurde zwischen 16:30 Uhr - 16:58 Uhr vom Parkplatz am Solebad Werne ein Pkw entwendet.

Zuvor wurde der Pkw-Schlüssel und Bargeld aus einem Spind im Solebad entwendet.

Es handelt sich um einen weißen Mercedes-Benz Kombi mit dem amtlichen Kennzeichen PB-QQ 63.

Zeugenhinweise zum Fahrzeugdiebstahl bitte an die Polizei Werne: Tel. 02389/ 9213420, 02303/ 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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