Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Diebstahl eines Mercedes-Benz E-Klasse am Solebad Werne

Werne (ots)

Am Samstag (09.05.2026) wurde zwischen 16:30 Uhr - 16:58 Uhr vom Parkplatz am Solebad Werne ein Pkw entwendet.

Zuvor wurde der Pkw-Schlüssel und Bargeld aus einem Spind im Solebad entwendet.

Es handelt sich um einen weißen Mercedes-Benz Kombi mit dem amtlichen Kennzeichen PB-QQ 63.

Zeugenhinweise zum Fahrzeugdiebstahl bitte an die Polizei Werne: Tel. 02389/ 9213420, 02303/ 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

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