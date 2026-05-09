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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Verkehrsunfall mit Flucht

Bergkamen (ots)

Im Einmündungsbereich der Preinstraße auf die Alisostraße kam es am Freitag, den 08.05.2026 gegen 15:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Im Einmündungsbereich wurde ein Kradfahrer durch mehrfaches andeuten des Anfahrens eines Pkw-Führers derart verunsichert, dass er aufgrund des Verhaltens des Pkw-Führers ausweichen wollte. Durch das Ausweichmanöver kam der Kradfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Der bislang unbekannt Pkw-Führer entfernte sich im Anschluss unerkannt von der Unfallstelle.

Bei dem flüchtigen Pkw handelt es sich um einen dunklen VW, mit der Städtekennung Hannover.

Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Schwerte unter der Telefonnummer 02304/921-3220 oder per Mail an Poststelle.Unna@polizei.nrw.de

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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