Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Zusammenstoß zwischen E-Scooter und Pkw

Bergkamen (ots)

Am Dienstag (05.05.2026) kam es gegen 23:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 15-jähriger Bergkamener leicht verletzt wurde.

Der Vorfall ereignete sich auf dem Rathausplatz in Bergkamen, im Bereich des Busbahnhofes.

Der 15-Jährige befuhr mit einem E-Scooter den Rathausplatz und beabsichtigte, in Richtung der allgemeinen Verwaltung der Stadt Bergkamen, abzubiegen. Dabei muss es zu einem Zusammenstoß mit einem unbekannten Pkw-Fahrenden gekommen sein. Dieser war in Richtung Hubert-Biernat-Straße unterwegs.

Zu einem Austausch der Personalien ist es nicht gekommen.

Der Pkw-Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- Männlich - Ca. 18-19 Jahre alt - Blonde Haare - Grauer Opel

Mögliche Unfallzeugen (oder auch der gesuchte Pkw-Fahrer) werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

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