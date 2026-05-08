POL-UN: Bergkamen - Zusammenstoß zwischen E-Scooter und Pkw
Bergkamen (ots)
Am Dienstag (05.05.2026) kam es gegen 23:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 15-jähriger Bergkamener leicht verletzt wurde.
Der Vorfall ereignete sich auf dem Rathausplatz in Bergkamen, im Bereich des Busbahnhofes.
Der 15-Jährige befuhr mit einem E-Scooter den Rathausplatz und beabsichtigte, in Richtung der allgemeinen Verwaltung der Stadt Bergkamen, abzubiegen. Dabei muss es zu einem Zusammenstoß mit einem unbekannten Pkw-Fahrenden gekommen sein. Dieser war in Richtung Hubert-Biernat-Straße unterwegs.
Zu einem Austausch der Personalien ist es nicht gekommen.
Der Pkw-Fahrer wird wie folgt beschrieben:
- Männlich - Ca. 18-19 Jahre alt - Blonde Haare - Grauer Opel
Mögliche Unfallzeugen (oder auch der gesuchte Pkw-Fahrer) werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.
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