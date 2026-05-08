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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Zusammenstoß zwischen E-Scooter und Pkw

Bergkamen (ots)

Am Dienstag (05.05.2026) kam es gegen 23:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 15-jähriger Bergkamener leicht verletzt wurde.

Der Vorfall ereignete sich auf dem Rathausplatz in Bergkamen, im Bereich des Busbahnhofes.

Der 15-Jährige befuhr mit einem E-Scooter den Rathausplatz und beabsichtigte, in Richtung der allgemeinen Verwaltung der Stadt Bergkamen, abzubiegen. Dabei muss es zu einem Zusammenstoß mit einem unbekannten Pkw-Fahrenden gekommen sein. Dieser war in Richtung Hubert-Biernat-Straße unterwegs.

Zu einem Austausch der Personalien ist es nicht gekommen.

Der Pkw-Fahrer wird wie folgt beschrieben:

   - Männlich
   - Ca. 18-19 Jahre alt
   - Blonde Haare
   - Grauer Opel

Mögliche Unfallzeugen (oder auch der gesuchte Pkw-Fahrer) werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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