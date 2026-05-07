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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Verstärkter Verkehrskontrollen durch die Wachdienstbeamten

Kamen (ots)

Die Beamten der Polizeiwache Kamen führten am Montag (04.05.2026) zwischen 19:00 Uhr und 21:00 Uhr gezielte Verkehrskontrollen durch. An der Bahnhofstraße konnten in der Kontrollzeit 24 Verstöße festgestellt werden. Diese befanden sich alle im Bereich eines Verwarngeldes. Bei den geahndeten Verstößen handelt es sich beispielsweise um die Nutzung des Mobiltelefons auf dem Fahrrad oder eine nicht vorhandene beziehungsweise auch eine defekte Beleuchtung am Fahrrad.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kira Linnenbrink
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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