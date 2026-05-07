POL-UN: Verstärkter Verkehrskontrollen durch die Wachdienstbeamten
Kamen (ots)
Die Beamten der Polizeiwache Kamen führten am Montag (04.05.2026) zwischen 19:00 Uhr und 21:00 Uhr gezielte Verkehrskontrollen durch. An der Bahnhofstraße konnten in der Kontrollzeit 24 Verstöße festgestellt werden. Diese befanden sich alle im Bereich eines Verwarngeldes. Bei den geahndeten Verstößen handelt es sich beispielsweise um die Nutzung des Mobiltelefons auf dem Fahrrad oder eine nicht vorhandene beziehungsweise auch eine defekte Beleuchtung am Fahrrad.
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