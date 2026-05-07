Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Arbeitsunfall in Industriefirma

Holzwickede (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (07.05.2026) kam es gegen 07.30 Uhr in einer Firma an der Bahnhofstraße in Holzwickede zu einem Arbeitsunfall, bei welchem ein 41-jähriger Mitarbeiter schwer verletzt wurde.

Der Mitarbeiter wurde einem Krankenhaus zugeführt.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

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