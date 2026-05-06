POL-UN: Verkehrsunfall mit Kleinkraftrad

Selm (ots) - Am Montag (04.05.2026) kam es gegen 15:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Kreisstraße/Brückenstraße in Selm. Bei diesem kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer 35-jährigen Selmerin und einer 10-jährigen Selmerin. Die 35-Jährige touchierte beim Abbiegen das Mädchen, welches mit ihrem Fahrrad stürzte. Die 10-Jährige wurde leichtverletzt einem Krankenhaus zugeführt. Redaktionelle ...

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