POL-UN: Verkehrsunfall mit Kleinkraftrad
Unna (ots)
Am Dienstagmorgen (05.05.2026) kam es, gegen 09:20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall an der Viktoriastraße in Unna. Eine 18-jährige Werlerin befuhr die Straße mit ihrem Kleinkraftrad und stürzte auf der feuchten Fahrbahn, kurz vor dem Kreisverkehr zur Hammer Straße. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht.
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