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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Verkehrsunfall mit Kleinkraftrad

Unna (ots)

Am Dienstagmorgen (05.05.2026) kam es, gegen 09:20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall an der Viktoriastraße in Unna. Eine 18-jährige Werlerin befuhr die Straße mit ihrem Kleinkraftrad und stürzte auf der feuchten Fahrbahn, kurz vor dem Kreisverkehr zur Hammer Straße. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kira Linnenbrink
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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